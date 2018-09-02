Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Amerikalı teknoloji devi Apple, 3 milyara yaklaşan nüfusuyla dünyanın en büyük iki cep telefonu pazarı olan Çin ve Hindistan’da pazar payını hızla kaybediyor. Apple’ın iPhone modeli Çinli üreticilerin daha uygun fiyat, yenilikçi dizayn ve güçlü donanımla sundukları modellerle rekabet etmekte zorlanıyor. Merkezi Hong Kong’da bulunan küresel endüstri analiz ve araştırma kuruluşu Counterpoint Research’in verilerine göre, geçen yılın son çeyreğinde Çin cep telefonu piyasasındaki payı yüzde 15 olan Apple’ın pazar payı bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 13’e, ikinci çeyreğinde ise yüzde 8’e düştü. Böylece, Apple, Çin cep telefonu piyasasında ancak kendine beşinci sırada yer bulabildi. Ülkenin cep telefonu piyasasının zirvesinde ise yüzde 26 pazar payı ile Çinli Huawei yer alıyor. Benzer bir durum Hindistan pazarında da yaşanıyor. Verilere göre, Apple’ın iPhone modeli bu yılın ikinci çeyreğinde Hindistan’da ilk 5’te yer alamadı ve pazar payının büyük bölümünü Güney Koreli ve Çinli firmalara kaptırdı. Hindistan piyasasında, Güney Koreli teknoloji devi Samsung yüzde 29’luk payıyla zirvede yer alırken, onu yüzde 28’lik payıyla Xiaomi izledi. Dünya genelinde Apple’ın cep telefonu satışları ise Huawei firmasının atağından sonra, üçüncü sıraya geriledi. Gartner’ın verilerine göre, bu yılın ikinci çeyreğinde dünya genelinde 72,3 milyon adet cep telefonu satan Samsung bu alanda zirvedeki yerini korurken Huawei nisan-haziran döneminde dünya genelinde 49,8 milyon adet cep telefonu satışıyla ikinci sıraya yükseldi. Apple yılın ikinci çeyreğinde dünya çapında 44,7 milyon adet iPhone satışı gerçekleştirdi ve üçüncü sıraya geriledi.