Çay demleyen akıllı otomat, Türkiye’nin ilk parmak damar izi okuyucusu, telefonun batarya ömrünü yüzde 20 artıran lityum iyon pil teknolojisi, şehir asistanı ve web tabanlı müşteri geri bildirim platformu geleceğin teknolojilerinin ipuçlarını verdi.