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Vestel’in genç girişimcileri IFA’da yabancıyla buluştu
02.09.2018 - 04:34 | Son Güncelleme: 02.09.2018 - 04:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Vestel Ventures, 31 Ağustos - 5 Eylül tarihleri arasında Berlin’de düzenlenen dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarlarından olan IFA’da yatırım yaptığı teknoloji şirketlerinin ürün ve hizmetlerini tanıttı.
Etiketler : ifa,vestel,
578676 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/teknoloji/578676.aspx
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