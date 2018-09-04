Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Triout adı verilen kötü amaçlı yazılım Android cihazlara sızarak kullanıcıların telefon görüşmelerini, mesajlarını ve lokasyonlarını gizlice kayıt altına alıyor. Ayrıca Triout, ön veya arka kameradan bir fotoğraf veya video çekildiği anda hemen devreye giriyor ve uzak bir sunucuya yüklüyor. Casus yazılımın, farklı uygulamalar üzerinden cihazlara sızdığını ve çok iyi gizlendiğini belirten Bitdefender Antivirüs araştırmacıları yazılımın ilk defa Rusya’da ortaya çıktığına ancak çoğu raporlamanın İsrail’den yapıldığına dikkat çekiyor.