Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Kendimizi ifade etmek ve yazdıklarımıza duygu katmak için sık sık emojileri kullanıyoruz. Paris merkezli tanışma uygulaması Happn’in yaptığı araştırmaya göre kullanıcıların en sıklıkla kullandığı emoji ise kalp. İkinci sırada tamam anlamında kullanılan işaret yer alırken en çok kullanılan üçüncü emoji ise göz kırpan gülen yüz oldu.

Araştırmaya göre erkekler emoji kullanmayı kadınlara göre daha çok tercih ediyor. Happn’da erkek kullanıcıların yüzde 64,30’u profillerinde kendileri hakkında bilgi verirken emoji kullanıyor. Kadınlarda ise kendilerini emojilerle ifade edenlerin oranı yüzde 35,7 oldu.

Kendinden bahsederken emoji kullanmayı en çok seven ülke ise Hindistan oldu. Onu sırasıyla Danimarka, Norveç, Şili ve Brezilya takip etti. Türkler ise profilinde en çok emoji kullananlar listesine 14. sıradan girdi.