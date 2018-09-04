Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’de özellikle gençler arasında gönüllülük olgusunun yaygınlaşmasında önemli rol oynayan “Düşler Akademisi”, bugüne kadar yaklaşık 20 bin gönüllü ile 6 bin gencin engellerini aşmasına destek oldu. Türkiye Vodafone Vakfı tarafından “Düşler Akademisi” projesine aktarılan hibe tutarı ise 5,5 milyon TL’ye yaklaştı. Türkiye Vodafone Vakfı çatısı altında bugüne yaptıkları sosyal yatırımların 37 milyon liraya ulaştığını belirten Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan “Gerçekleştirdiğimiz projelerle yaklaşık 4 milyon vatandaşımıza ulaştık. Sosyal yatırımlarımız içinde ‘Düşler Akademisinin özel bir yeri var. ‘Düşler Akademisi’, engelli ve sosyal dezavantajlı bireylere destek veren bir sosyal gelişim ve sanat merkezi. Bu merkezle, engelli bireylerin, sanat aracılığıyla sosyal dışlanmayı kırmalarına, aktif ve üretken bireyler hâline gelmelerine yardımcı oluyoruz. Türkiye Vodafone Vakfı olarak, yürüttüğümüz projelerin tek seferlik değil, sürdürülebilir olmasına özen gösteriyoruz. Bu yıl ‘Düşler Akademisinin 10. yılı. Özel sektör ve sivil toplum kuruluşları için kesintisiz 10 yıl birlikte çalışmak, günümüzde örneğine çok az rastlanan bir durum” dedi.