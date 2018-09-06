Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Amasya Organize Sanayi Bölgesi içinde 2 bin 500 metrekare kapalı alanda kurulan yerli LED ekran fabrikası, protokol üyeleri ile basın mensuplarına gezdirildi. Tesisi gezen Amasya Valisi Osman Varol, Amasya’da tamamen Türk mühendislerin çalışmalarıyla hayata geçirilen fabrikada Avrupa standartlarında üretim yapıldığını söyledi.

Tesiste üretilen ürünlerin ihraç da edileceğini aktaran Varol, şunları kaydetti:

"Yerli LED ekran üreten firmamızın savunma sanayimizle ilgili gururumuz olan HAVELSAN şirketimizle birtakım uzlaşmaları var. İleride sonuçlanacak projelerle savunma sanayimize de destek verecek çalışmaları olacak. Ayrıca kendilerinin birçok farklı alanda Ar-Ge çalışmaları var. Bu çalışanlar sonunda çok orijinal, tamamen telifleri kendilerine ait bir takım çalışmalar ortaya koyacaklar. Sektörde önce ülkemizde sonra dünya çapında önemli oyuncular arasına girecekler."

Dijiled Görüntü Teknolojileri Sanayi Ticaret Limited Şirketi kurucularından Alper Tuğluer de 2007 yılında ithalatla LED ekran satışına başladıklarını, artık tamamına yakınını kendilerinin ürettiğini ifade etti.

Tuğluer, 2018 yılında hedefledikleri yurt içi satış rakamlarına ulaştıklarını ve 2019'da da bunu ihracatla taçlandırmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Tanıtım gezisine, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mürsel Kuloğlu, Türkiye Kamu-Üniversite-Sanayi İş Birliği Amasya Temsilcisi Doç. Dr. Arif Gök ve Amasya İŞKUR Müdürü Osman Yılmaz ile yerel ve ulusal basın mensupları katıldı.

AA