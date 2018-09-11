Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Honor Play ile 4D oyun deneyimi: 6,3 inçlik ekranı, GPU Turbo desteği ile dikkat çeken telefon, Türkiye’deki ilk oyuncu telefonu olma özelliğini taşıyor. Honor Play’de bulunan SmartShok teknolojisi yapay zeka desteği Al ile oyunlarda gerçek zamanlı görüntü ve ses tanıma özelliği sayesinde yaklaşan düşman ve silah ateşi yönüne göre 30 farklı senaryoda titreşim sunuyor. Benzer şekilde oyunlarda tetiği çekerken geri tepme hissini de veren titreşim özelliği olan 4D AI SmartShock ve oyun içi bildirim ve 30 farklı oyun senaryoları ile 10 mod ve silah seçeneklerini kapsıyor.

Galaxy Watch Klasik görünümlü dijital saat: Samsung yeni akıllı saati Galaxy Watch’ı Türkiye’de satışa sundu. Dairesel döner bezel ve Her Zaman Açık ekran özelliğiyle dikkat çeken Galaxy Watch, klasik saat gibi davranıyor. Analog saatlerin tik-taklarını ve saat başlarını haber veren sinyallerini beraberinde getiren saat farklı arayüzü seçenekleri ile kişiselleştirebiliyor. Galaxy Watch’un 46 mm’lik gümüş renkli versiyonu 2.199 TL, 42mm’lik gece siyahı ve pembe altın renkli versiyonu ise 1.999 TL fiyattan satılıyor.

Lex giyilebilir sadalye: Ev eşyaları da artık giyilebilir hâle geliyor. 1 kilogram ağırlığındaki Lex, belden aşağınıza sarılarak bir parçanız gibi taşıyabileceğiniz ve yorulduğunuzda yaslanabileceğiniz iki ayaklı bir sandalye görevi görüyor. Havacılıkta kullanılan dayanıklı alüminyum iskelet 120 kilograma kadar taşıyabiliyor. Oturduğunuz zaman ise vücudunuza 120 derecelik açı yapıyor. Bu açının omuriliği tabii pozisyonunda tuttuğu ve insanı dinlendirdiği ifade ediliyor. Ürünün aralık ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Canon EOS R karanlıkta net çekim: Canon, RF bayonetine sahip ilk fotoğraf makinesi olan EOS R sistemini, geliştirdiği RF lenslerini ve EF serisine eklediği yeni lenslerini duyurdu. Sessiz çekim yapabilme özelliğine sahip EOS R, karanlık ortamlarda en hızlı ve yüksek netlikte odaklanmayla profesyonel kareler elde edilmesini sağlıyor. 4K video çekimi, tam manuel ses ayarı, hareketli ve dokunmatik LCD ekranı, manuel odak imkanlarına sahip EOS R daima açık bluetooth özelliği sayesinde seyahatte, gezide her yerde çekimlerini akıllı telefonlarına anında aktarmak isteyenler için bir seçenek.