Türkiye’nin ilk yerli akıllı cep telefonu Venus’ün yeni modeli V6, 1.699 TL’lik fiyatıyla satışa sunuldu. Venus V6, biri 13 MP diğeri 5 MP olan çift arka kamerası ile yüksek kalitede fotoğraf çekmeye imkan tanırken, düşük ışık koşulları için de çift tonlu LED flaş da bulunduruyor. Yüz güzelleştirme özelliğine sahip V6, hem 8 MP’lik ön kamerasında hem çift arka kamerasında yer alan portre modu sayesinde fotoğrafçılığa merak duyanların ilgisini çekecek.
Sadece kamerasıyla değil aynı zamanda performansıyla da iddialı Venus V6, 1.8 GHz hızındaki 8 çekirdekli Qualcomm işlemcisi ve 3 GB RAM’i ile oyun severler için de aranılan telefon modeli olacak. Venus V6, hızlı şarj olma, Type-C giriş, IZAT GPS, dahili FM Radyo ve arka yüzeyde parmak izi okuyucu gibi hayatımızı kolaylaştıran teknolojilere de sahip.
5.7" ekran boyutuna ve 18:9 genişletilmiş görüş alanına sahip olan V6’nın, 2.5D tasarımlı Corning Gorilla Glass 3 ekran camı var. Çizilmelere ve darbelere karşı dayanıklı olmasıyla ön plana çıkan ekranın diğer özellikleri ise 1440x720 HD Plus çözünürlük ve Incell teknolojisi.
Teknik özellikler:
Ekran
Ekran Boyutu: 5.7"
Çözünürlük: 1440x720
Teknoloji: HD Plus Incell Ekran
Ekran Camı: 2.5D tasarımlı Corning Gorilla Glass 3
İşlemci
Qualcomm Snapdragon 450
Android Oreo İşletim Sistemi
Çekirdek Sayısı: 8
İşlemci Hızı: 1.8 GHz
Arka Kamera
13MP+5MP Portre Modu
Flaş: Çift ton flaşlı
Video Çözünürlüğü: FHD
HDR: Var
Filtreleme ve Özel Çekim Modları: Var
Panoramik Çekim: Var
Hızlı Otomatik Odaklama: Var / PDAF
Ön Kamera
8MP Portre Modu
Flaş: Var
Video Çözünürlüğü: Full HD
Pil
Pil Kapasitesi: 3366 mAh
Hızlı Şarj: QuickCharge V3.0
Hafıza
Ön Hafıza (RAM): 3 GB
Dahili Hafıza (ROM): 32 GB
Harici Hafıza Desteği: 2 TB'a kadar MikroSD