Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin ilk yerli akıllı cep telefonu Venus’ün yeni modeli V6, 1.699 TL’lik fiyatıyla satışa sunuldu. Venus V6, biri 13 MP diğeri 5 MP olan çift arka kamerası ile yüksek kalitede fotoğraf çekmeye imkan tanırken, düşük ışık koşulları için de çift tonlu LED flaş da bulunduruyor. Yüz güzelleştirme özelliğine sahip V6, hem 8 MP’lik ön kamerasında hem çift arka kamerasında yer alan portre modu sayesinde fotoğrafçılığa merak duyanların ilgisini çekecek.



Sadece kamerasıyla değil aynı zamanda performansıyla da iddialı Venus V6, 1.8 GHz hızındaki 8 çekirdekli Qualcomm işlemcisi ve 3 GB RAM’i ile oyun severler için de aranılan telefon modeli olacak. Venus V6, hızlı şarj olma, Type-C giriş, IZAT GPS, dahili FM Radyo ve arka yüzeyde parmak izi okuyucu gibi hayatımızı kolaylaştıran teknolojilere de sahip.





5.7" ekran boyutuna ve 18:9 genişletilmiş görüş alanına sahip olan V6’nın, 2.5D tasarımlı Corning Gorilla Glass 3 ekran camı var. Çizilmelere ve darbelere karşı dayanıklı olmasıyla ön plana çıkan ekranın diğer özellikleri ise 1440x720 HD Plus çözünürlük ve Incell teknolojisi.



Teknik özellikler:



Ekran

Ekran Boyutu: 5.7"

Çözünürlük: 1440x720

Teknoloji: HD Plus Incell Ekran

Ekran Camı: 2.5D tasarımlı Corning Gorilla Glass 3



İşlemci

Qualcomm Snapdragon 450

Android Oreo İşletim Sistemi

Çekirdek Sayısı: 8

İşlemci Hızı: 1.8 GHz



Arka Kamera

13MP+5MP Portre Modu

Flaş: Çift ton flaşlı

Video Çözünürlüğü: FHD

HDR: Var

Filtreleme ve Özel Çekim Modları: Var

Panoramik Çekim: Var

Hızlı Otomatik Odaklama: Var / PDAF



Ön Kamera

8MP Portre Modu

Flaş: Var

Video Çözünürlüğü: Full HD



Pil

Pil Kapasitesi: 3366 mAh

Hızlı Şarj: QuickCharge V3.0



Hafıza

Ön Hafıza (RAM): 3 GB

Dahili Hafıza (ROM): 32 GB

Harici Hafıza Desteği: 2 TB'a kadar MikroSD