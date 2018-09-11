Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

The Independent gazetesinin internet sitesinde yer alan bir haber son dönem teknolojisi umursamayan bir araştırmayı da gün yüzüne çıkarttı.

SATIŞLARDA YÜZDE 5'LİK ARTIŞ

Araştırmaya göre; geçen yıl dünya genelinde ‘sadece arama yapabilen', eski model cep telefonlarının satışlarında yüzde 5 artış olduğu belirlendi. Habere göre, aynı dönemde akıllı telefon satışlarındaki artış sadece yüzde 2 oldu.

"İNSANLAR DAHA HUZURLU OLMAYA ÇALIŞIYOR"

The Independent, satışlardaki artışa gerekçe olarak "İnsanlar bağlantılarını koparmaya ve daha huzurlu olmaya çalışıyor." yorumunda bulundu.

'DİJİTAL DETOKS ZAMANI'

Haberde, insanlarda teknolojiden kaçınmaya yönelik bir eğilim bulunduğu ifade edilirken, gazeteye konuşan ‘dijital detoks uzmanı' Tanya Goodin, "Bu sonuca şaşırmadım. Yazılım şirketleri göz bebeklerimizi ekranlara yapıştırmak için ellerinden geleni yaparken, biz yavaş yavaş akıllı telefonları kapatmanın buna bir ara vermek anlamına geleceğini anlıyoruz." değerlendirmesini yaptı.