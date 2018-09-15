Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Kurun etkisiyle fiyatların sürekli yükseldiği cep telefonu pazarında yeni oyuncularla rekabet daha da kızışıyor. Fiyatların el yaktığı bir dönemde Çinli teknoloji devi Xiaomi uygun fiyatlı ürünleriyle Vadi’ye iniyor. Dünyanın en büyük 5 telefon üreticisinden biri olan Xiaomi, Türkiye’de ilk Mi Store’u Vadistanbul AVM’de açıyor. Pazar günü 13.00’te kapılarını ziyaretçilere açacak olan Mi Store’da akıllı telefondan drone’a, bisikletten scooter’a kadar 160’tan fazla ürün yüzde 30 indirimle tüketicilerin beğenisine sunulacak. Erişilebilir fiyatlarıyla dikkat çeken Xiaomi’nin yeni ürünleri, Evofone güvencesiyle tüketicilerle buluşacak. Açılış gününde pek çok sürpriz de Mi Store ziyaretçilerini bekliyor olacak. İlk 1.000 kişiye Mi tişört hediye edilirken açılış öncesinde kendilerinin fotoğrafını çekip #mistoreistanbul ve #EVOFONE etiketleri ile paylaşan ve bunu imza duvarında gösteren ziyaretçiler Taxi Drive kazanma fırsatı yakalayacak. Xiaomi’nin Türkiye’deki ikinci mağazasını ise yıl sonuna kadar Forum İstanbul’da açması bekleniyor.



TÜRKİYE’NİN TAMAMINA ULAŞACAK

Xiaomi, mağazaların yanı sıra Türkiye’de ofis de açmayı planlıyor. Bunun için Xiaomi’nin ilk Türk yöneticisi görevlendirildi. Distribütörler üzerinden satış yapan Xiaomi’nin 2019 yılından itibaren çalışmalarını Türkiye ofisi üzerinden yürüteceği belirtiliyor. Türkiye’yi hedef pazarlardan biri olarak gören Xiaomi ayrıca operasyonlarını genişleterek önümüzdeki yılın haziran ayına kadar tüm Türkiye’de ulaşılabilir bir marka olmayı hedefliyor. Bu kapsamda üç büyük GSM operatörleri ile görüşmeler sürüyor. Xiaomi yetkilileri ayrıca önümüzdeki yıllarda İstanbul’un dışından Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde de Mİ Store açılışlarının yapılacağı müjdesini verdi.

Pocophone F1 sergilenecek

Mi Store açılışı ile birlikte Xiaomi’nin amiral gemisi Mi 8 akıllı telefonlar da satışa sunulacak. 6,21 inç ekranı ile gelen Mi 8 yapay zekâ özellikli çift kamerası, 20 MP ön kamerası, IR yüz ile kilit açma seçeneği, AIE 845 özellikli Qualcomm Snapdragon TM 845 işlemcisi ve çift frekanslı GPS özelliği ile dikkat çekiyor. Ayrıca Xiaomi’nin en çok merak edilen bir diğer akıllı telefonu Xiaomi Pocophone F1 de Vadistanbul’daki yetkili Mi Store’da sergilenecek. Gelecek dönemde satışa sunulacak olan Pocophone’u inceleyebilecek olan ziyaretçiler, merak ettikleri tüm soruları uzmanlara sorabilecek.