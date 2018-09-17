Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Celal Sami Tüfekçi, Türkiye'nin kendi savaş uçağını üretmesinin hedeflendiği Milli Muharip Uçak (MMU) Projesi ile ilgili çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Milli Muharip Uçağı'nın ilk prototip uçuşunu 2023'te yapmayı hedefliyoruz." dedi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Havacılık ve Uzay Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi'ni (UZAYTEM) ziyaret eden Tüfekçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son yıllarda savunma sanayi alanında Türkiye'de yaşanan gelişmelere dikkat çekti.

Türkiye'nin son 15 yıldır savunma sanayinde kaydettiği gelişmelerle adından söz ettiren bir ülke haline geldiğini belirten Tüfekçi, savunma sanayisinde milli projelerin devam ettiğini söyledi.Bu projelerden birinin de Milli Muharip Uçak Projesi olduğunu ifade eden Tüfekçi, Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yürütülen projeyle, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan ve 2030'lu yıllardan itibaren kademeli devreden çıkartılması düşünülen F-16 uçaklarının yerini alabilecek yurt içi imkan ve kabiliyetlerle tasarlanan modern uçakların üretilmesinin amaçlandığını dile getirdi.

Milli Muharip Uçak Projesi'nin, "F-35 projesinde sıkıntı yaşanır veya yaşanmaz" düşüncesinin tamamen dışında geliştirilen bir proje olduğunu belirten Tüfekçi, şöyle devam etti:

''Mili Muharip Uçak Projemiz, 'F-35 projesinde sıkıntı yaşarız veya yaşamayız, oraya tamamen bağımlıyız' düşüncesinin tamamen dışında, bu teknolojilere kendimiz hakim olmamız gerektiği düşünülerek başlatılmış bir projedir. Proje gayet de iyi gidiyor. İnşallah kendi muharip uçağımızı yapacağız. Burada bizim stratejik planımızda da belirttiğimiz, teknolojik derinlik ve küresel etkinlik teması önemli. Biz dışarıya teknoloji anlamında bağımlı olmak istemiyoruz. Zaten teknolojiniz elinizde olduktan sonra istediğiniz şeyi istediğiniz yere ürettirebiliyorsunuz. Altyapımız olmasaydı bu cesareti kendimizde bulamazdık. Tabii bu altyapının seviyesi, gelişmiş ülkelerle karşılaştırıldığında nerededir ayrı bir tartışma konusu ama bizim ciddi bir altyapımız var. Bu altyapıyla savunma sanayini bugünlere getirdik zaten."