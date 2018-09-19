Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temür İSTANBUL



Yapay zekâ akıllı telefonlarda kontrolü ele alıyor. Huawei, özellikle yeni modellerinde güç tasarrufundan selifie’ye kadar bir çok işlemi yapay zekâya devrediyor. Huawei’nin ay sonunda Türkiye’de satışa sunulması beklenen modeli Mate 20 lite üzerinde yer alan dört kamerasıyla bu konuda liderlik ediyor. Huawei tarafından daha akıllı bir fotoğraf ve video çekimi için tasarlanan Mate 20 lite’da 24 MP ve 2 MP sensörler içeren çift ön kamera bunuluyor. Ön kameralarıyla fiziksel sahneleri algılayan Mate 20 lite, arka kameralarıyla da 200’den fazla senaryoyu tanıyor. Mate 20 lite, yalnızca daha iyi görünen görüntüler üretmekle kalmıyor, aynı zamanda bir kişinin cinsiyetini ve cildini otomatik olarak tanımlayabilir.

Güzelleştirme algoritması ise sahnenin loş ışıklı veya arka aydınlatmaya sahip olmasına bakmaksızın selfie’lerde ayrıntıları net bir şekilde gösterebiliyor. Ayrıca 3D Qmoji’nin yanı sıra fotoğrafların güzel görünmesini sağlayan yumuşak aydınlatma (Rembrandt ışığı), kelebek aydınlatma ve sahne aydınlatması gibi beş çeşit profesyonel aydınlatma seçeneğine de sahip. Mate 20 lite’ın ayrıca yapay zekâ destekli, 8 çekirdekli Kirin 710 SoC ile 17 saate kadar kesintisiz video izleme imkânı sunduğunu belirten Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Ülke Müdürü Seth Wang “Yapay zekânın mobil endüstrinin geleceği olduğuna inanıyoruz, dolayısıyla yapay zekâ tabanlı teknolojiler geliştirmeye yatırım yapıyoruz. Yapay zekânın kullanıcı üzerinde belirli bir işlevsellik dikte etmesine izin vermeyiz, bunun yerine kullanıcının amacını anlayan ve bu amacın gerçekleşmesine yardımcı olan yapay zekâ tasarımları üzerinde duruyoruz. Tüm Mate 20 serisi telefonlar bu yapay zekâ mantığı göz önünde bulundurularak geliştirildi” dedi. Mate 20 lite 3.799 TL fiyatla eylül ayı sonunda Türk tüketicilerle buluşacak.