Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sonbahar Ekinoksu, Google ana sayfasında karşımıza çıkıyor. 23 Eylül 2018 Sonbahar Ekinoksu'nu kullanıcılarına hatırlatmak isteyen Google, bu günü Doodle olarak ana sayfasından kullanıcılarına sundu. Dünyanın en çok kullanılan arama motoru olan Google, internet kullanıcıları için zaman zaman özel Doodle'lar hazırlayarak özel günleri unutmamalarını sağlıyor. Doodle'a tıklayan kullanıcılar, o gün ile ilgili bilgilere ulaşabiliyor. Peki Google'ın Doodle olarak bizlere sunduğu Sonbahar Ekinoksu nedir? 2018 Sonbahar Ekinoksu ile ilgili geniş bilgi sizlerle...

Sonbahar Ekinoksu nedir?

Google'ın kullanıcılarına Doodle olarak sunduğu ve hatırlatmak istediği gün için kısaca sonbaharın başlangıcı diyebiliriz. Yaz aylarının sona ermesi ve sonbahar aylarına başlangıç anlamına gelmektedir.

SONBAHAR EKİNOKSU NEDİR? GENİŞ BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ

Doodle ne anlama geliyor?

Doodle, her ne kadar çok daha önceden de kullanılan bir terim olsa da internetin ve arama motoru Google'ın ortaya çıkmasından sonra daha farklı bir anlama sahip. 'Duğdıl' şeklinde okunan Doodle günümüzde, arama motoru Google'ın ana sayfasında 'Google' yazan logosunun sanatsal ve dikkat çekici imaj çalışmalarına dönüşmesi anlamına geliyor. Doodle denildiğinde insanların aklına gelen şey dikkat çekici logolar oluyor.