Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yılın ilk yarısında yüzde 25,1’lik pazar payına ulaşan Lenovo, PC pazarında ise yüzde 29’luk pazar payı ile liderliği elinden bırakmadı. Lenovo Türkiye tablet pazarında da gelirlerini iki katladı. GFK Tüketici Segmenti Tablet pazarı rakamlarına göre, Lenovo’nun adet bazında satışları geçen yıla oranla yüzde 100 artarken, elde edilen ciro ise yüzde 74 oranında artış gösterdi. Oyun pazarındaki büyümeye de dikkat çeken Lenovo Türkiye Genel Müdürü Emre Hantaloğlu “Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de oyun pazarının hızla gelişiyor. Bu pazarda hem Lenovo Game On merkezleri hem de oyun pazarına özel Legion markalarıyla iyi bir rüzgar yakaladık. Lenovo’nun Türkiye’de bu alanda satışları 2018’in ilk 6 ayında adetsel bazda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 70 oranında, cirosal olarak ise yüzde 65 oranında arttı” dedi.