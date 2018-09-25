Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ILS sisteminin yanı sıra DHMİ sorumluluğundaki tüm seyrüsefer yardımcı, radar ve haberleşme sistemlerinin de hizmete hazır durumda getirildiğini belirten Turhan, “Özellikle bulut tavanının düşük, görüşün kısıtlı olduğu sisli, yağmurlu ve karlı havalarda uçakların güvenli yaklaşma ve iniş yapmasına imkan sağlayan Aletli İniş Sistemi olarak tanımlanan ILS, İstanbul Yeni Havalimanı’nda ‘CAT III’ kategorisinde hizmet verecek. Yatay ve düşey olarak uçaklara kılavuzluk yaparak piste otomatik olarak inmelerini sağlayan ILS sistemi, görüş mesafesinin yüksek olduğu durumlarda güvenliğin yanı sıra konforlu bir yaklaşma ve iniş yapmaya imkân sağlıyor” dedi.