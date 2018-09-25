Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Samsung’un üç kameralı ilk telefonu olan Galaxy A7’de 24 MP otomatik odaklamalı, 8 MP ultra geniş açılı (120 derece) ve 5 MP bokeh efekti için kamera bulunuyor. Cihazın 24MP’lik kamerası, düşük aydınlatmalı ortamlarda dört pikseli bir araya getirerek daha çok ışık sağlıyor. ‘Sahne Optimizasyonu’ ise nesnelerin 9 kategoride sınıflandırılmasını, renk, kontrast ve parlaklığının buna göre ayarlanmasını sağlıyor. Bixby, Samsung Pay, NFC, Samsung Health gibi işlevlerle gelen Galaxy A7, önümüzdeki günlerde belirli Avrupa ve Asya ülkelerinde satış sunulacak. Telefon ekim ayında Türk tüketicilerle buluşacak.