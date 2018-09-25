Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sahip olduğumuz teknolojik cihazların neredeyse tamamı internet üzerinden ulaşılabilir hale geldi. Bir yandan konfor sağlayan bu cihazlar, güvenliğimizi de tehdit ediyor. Siber korsanlar, bu cihazları ele geçirerek yoğun DDoS saldırılarında kullanıyor. Böylece her türlü bilgi, görüntü ve şifrelerimize ulaşabiliyor. Uzmanlar, internete bağlanan cihazlarla yapılan saldırılara karşı alınacak birkaç önlemi şöyle sıralıyor:

Cihazların üretici tarafından oluşturulan standart şifresini değiştirin.

Bu cihazların modem, router, güvenlik duvarı ve benzeri cihazlar üzerinde ilgili IP'lere bağlanmasını engelleyin.

WIPS teknolojisi bulunan ve kablosuz ağları daha güvenli hale getiren erişim noktaları tercih ederek IoT cihazlarımızı daha güvenli şekilde kullanabiliriz..