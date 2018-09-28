Şirket konuya ilişkin soruşturma başlattığını ve henüz söz konusu hesapların kötüye kullanılıp kullanılmadığının ya da herhangi bir bilgiye erişim sağlanıp sağlanmadığının netleşmediğini duyurdu. Saldırıların arkasında kim ya da kimlerin olduğu henüz bilinmiyor.
Facebook kullananlara çok kötü haber! Tam 50 milyon kişi...
28.09.2018 - 21:08 | Son Güncelleme: 28.09.2018 - 21:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Facebook, mühendislerinin 25 Eylül'de yaklaşık 50 milyon hesabı etkileyen bir güvenlik sorunu tespit ettiklerini duyurdu.
Etiketler : facebook,güvenlik sorunu,
582365 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/teknoloji/582365.aspx
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