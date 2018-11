Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Sony, PlayStation ürünlerinde yüzde 45’lere varan oranlarda indirime giderken bu yıl piyasaya çıkan Marvel’s Spider-Man oyunu 299 TL’ye, God of War ve Detroit: Become Human oyunları 199 TL’ye, Uncharted: Kayıp Miras ve Gran Turismo Sport 139 TL’ye, PlayLink oyunları olan Knowledge is Power ile Hidden Agenda ise 49 TL’ye satışa çıkıyor. Ayrıca Sony Eurasia tarafından dağıtımı yapılan ve geçtiğimiz aylarda piyasaya çıkan NBA 2K19 ve WWE 2K19 oyunları da 279 TL tavsiye edilen indirimli fiyatı ile satılacak. GTA V’in fiyatı 169 TL’ye inerken, geçtiğimiz ay piyasaya çıkan NBA 2K PlayGrounds 2’nin fiyatı ise kampanya süresince 159 TL olacak.