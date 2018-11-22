Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kansu “IDC’nin bu yıl Microsoft Türkiye için hazırladığı bir rapora göre, Türkiye’de toplam IT harcamalarının 5 yılda 6,73 milyar dolar seviyesine ulaşması bekleniyor. Ülkemizde, 2017 yılında 113,89 milyon dolar olan bulut hizmetleri harcamaları ise 2022 yılında 266,07 milyon dolara çıkacak. Bulut bilişimin gücü ülke ekonomisine yayılınca daha akıllı üretim modellerine geçildiğini, tasarruf edildiğini, yerli yazılımların dünyaya daha kolay ihraç edildiğini görüyoruz. Türkiye’nin yapısal dönüşüm bulut teknolojilerinden geçiyor” dedi. Bulut bilişim sayesinde Türkiye’deki şirketlerin dijital dönüşüme ve inovasyona odaklanacağına dikkat çeken Kansu, sözlerini şöyle sürdürdü: Bulut teknolojilerinin kullanımına baktığımızda da dünyanın en büyük 500 şirketinin yüzde 90’ı bulut kullanırken ülkemizde bu oran yüzde 56 civarında. Buluta yatırım yapan şirketler, gelecek 5 yıl içinde 15 milyar dolar net yeni gelir elde edebilecek. İstihdam açısından bakarsak, 2022 yılında bulut bilişimle ilgili 130 bin yeni iş imkânı doğacak. Microsoft Türkiye Pazarlama ve Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Münir Kundakçı da bulut bilişimin faydalarını şu örneklerle anlattı: Mesela, Pegasus Hava Yolları, bugün uçaklarda ikram edilen yiyecek miktarını Microsoft Azure bulut platformu üzerinden tahmin ederek birkaç milyon TL’lik tasarruf sağlıyor. HOPİ ise 6 milyon üyesinin mağaza içi hareketlerini ve alışveriş davranışlarını nesnelerin interneti, yapay zekâ ve Azure teknolojileri ile değerlendiriyor.