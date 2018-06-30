Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi kampüsüne yapılan caminin ibadete açılış töreninde konuştu. Erdoğan, caminin yapılmasında emeği geçenlere ve açılışa katılan jandarma personeline teşekkür etti. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde bin 500 öğrencinin komando eğitiminde olduğunu aktaran Erdoğan, şöyle konuştu: Buna da şiddetle çok çok fazlasıyla ihtiyacımız var. Komandolarımızı ne kadar artırırsak, özel kuvvetlerimizi ne kadar artırırsak, terörle mücadelede başarımız o kadar artacaktır. Nitekim son gerek Cerablus gerek Afrin operasyonlarında sizlerin başarısını gördük. Bizim önümüzdeki dönemde de en büyük mücadelemiz ülkemizde terörle olacak. Terörü ayaklarımızın altına alarak yok edeceğiz ki milletimizin huzuru olsun, ülkemizde huzur hâkim olsun. Ülkemize kimsenin yan gözle bakmasına fırsat vermeyeceğiz, müsaade etmeyeceğiz.



ŞEHADETE HEP HAZIRSINIZ

Aslolanın "manevi, imanı noktada işin temerküz etmesi" olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi: Çünkü bizim büyük bir avantajımız var. Hamdolsun Müslümanız ve Rabb'im bizlere şehadet gibi bir makamı lütfediyor. Bu hiçbir dinde yok, bizde var. Biz de malum Mehmetimiz yürüdüğü zaman şehadete yürür. Onun için de bizim askerimize 'Mehmetçik' adı verilmiştir. Dünyanın hiçbir İslam ülkesinde de askerinin adı 'Mehmetçik' olan yoktur, bu sadece bizde var. Onun için sizler, Mehmetçikler olarak zaten kınası bol yakılan kınalı kuzularsınız aynı zamanda. Onun için de peygamberlere en yakın makam olan şehadete hep hazır hâldesiniz. Allah bu yolculuğunuzu, bu yolculuğumuzu da mübarek kılsın.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Beytepe'deki Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi kampüsünde eğitim görenlerin de burada yaşayanların da uzun süredir kampüste bir cami açılmasını arzu ettiğini aktardı. Soylu, caminin yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.