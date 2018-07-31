Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kırşehir'de Medrese Mahallesinde bir ikametin çatısında uyuduğu gözlenen vatandaşın düşme ihtimalini gören esnaflar branda açarak hayat kurtardı. Hangi nedenle çatıya çıktığı bilinmeyen Ş.İ.,'nin düşme anı kameralara yansıdı.

Çatıda uyuyordu... Bir anda kendisini yerde buldu!

İHA'nın haberine göre, uyurken düştüğü görülen ve bir vatandaşın çığlıklarıyla esnafın branda açarak hayatını kurtardığı Ş.İ., olay sonrasında Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İNTİHAR İDDİASI

Öte yandan DHA'nın haberine göre ise, bunalıma giren 41 yaşındaki Ş. İ.'nin çatıya, intihar etmek amacıyla çıktığı ve boylu boyunca uzanırken, yuvarlanıp düştüğü iddia edildi.