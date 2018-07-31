Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Eğitim Bakanlığı, ataması yapılan 20 bin öğretmenin başvuru evraklarının, MEB Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca oluşturulacak elektronik ortamda il milli eğitim müdürlükleri tarafından 1-10 Ağustos tarihleri arasında alınacağını bildirdi.