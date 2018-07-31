Milli Eğitim Bakanlığı, ataması yapılan 20 bin öğretmenin başvuru evraklarının, MEB Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca oluşturulacak elektronik ortamda il milli eğitim müdürlükleri tarafından 1-10 Ağustos tarihleri arasında alınacağını bildirdi.
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Milli Eğitim Bakanlığı, ataması yapılan 20 bin öğretmenin başvuru evraklarının, MEB Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca oluşturulacak elektronik ortamda il milli eğitim müdürlükleri tarafından 1-10 Ağustos tarihleri arasında alınacağını bildirdi.
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