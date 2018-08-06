Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İbni Haldun Üniversitesi tarafından düzenlenen "Geleceğim Sosyal Bilimler" Zirvesi'ne katıldı. Zirvede öğrencilere hitap eden Gül, tavsiyelerde bulundu.



Konuşmasında hakim ve savcı ihtiyacına vurgu yapan Gül, "Baktık ki cübbelerini giyip bu ülkenin anayasasına değil, ülke dışında farkı yerlerde emir alan hakim ve savcılar gördük. Devlet bu çizgiden çıkanlar tasfiye etti. Yaklaşık 4 bin hakim savcı ihraç edildi. Sadece sayısal değil nitelik olarak da ciddi ihtiyacımız oldu. Yüzde 50 üzerinden 5 yıl ve altında hakim savcı tecrübemiz var. Yeni alınan arkadaşlarımızda yüzde 50 civarında hanım arkadaşlarımız daha fazla. Bizim temel arzumuz Avrupa'da kişi başına düşen hakim savcı sayısına ulamak. Bundan sonra 5 yıllık hedefimizde çok fazla hakim ve savcı sayısı ile karşılaşacağız" diye konuştu.

"Yılda yaklaşık 4-5 bin civarında hakim savcı almayı planlıyoruz"



Şu anda Türkiye'de 17 bin hakim savcı olduğunu vurgulayan Gül, "şu anda bin 300 hakim ve savcının atamasını yaptık. Bunlar 1 yıl eğitim sonrasında kura çekecekler. Yaklaşık yılda 4 -5 bin civarında hakim savcı almayı planlıyoruz. Daha çok mezun olduktan sonra arkadaşlarımızın bilgileri tazeyken hemen mesleğe girsinler diye her yıl Kasım ayında mezuniyete entegre şekilde hakim savcı adaylarımız alacağız" ifadelerini kullandı.



"Hukuk fakültesinden mezun olan hemen noterlik sınavına girebilecek"



Mevcut noterlik sisteminde de değişikliğe gidileceğini vurgulayan Gül, "Şu anda noterlik sisteminde sıra 30 sene sonra geliyor. Bunun değişimine yönelik bir kanun değişikliği yaptık. Hukuk fakültesinden mezun olanlar hemen noterlik sınavına girebilecekler. 50 - 60 yaşlarında geliyordu noterlik sırası. Bunu sona erdireceğiz. Noter yardımcılığı getiriyoruz. Bu arkadaşlarımızı da yine hukuk mezunlarından seçeceğiz" diye konuşu.



"Süleyman Bey'e 'Gidip Amerika'da yatırım yapıyorsunuz habersiz'dedim"



Amerika'nın kendisi ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili yaptırımını da esprili bir dille eleştiren Gül, "Gerçekten komik bir tercih. Büyük devlete yakışmayan bir tavır. Biz Türkiye olarak hukuk çerçevesinde elbette süreci yöneteceğiz. Süleyman Bey'e 'Gidip Amerika'da yatırım yapıyorsunuz habersiz' dedim. Herkes de ciddiye alıp 'bunların mal varlığı var" diyor" şeklinde konuştu.



"Amerika'da bile Türk tipi anayasa değişikliği isteyelim diye tartışma olacaktır, birkaç sene içinde göreceğiz"



Öğrencilere Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini de anlatan Bakan Gül, Amerika'daki başkanlık sistemini titizlikle incelediklerini vurgulayarak, "Amerika'da sistem krizine neden olan neler varsa biz bunları rasyonalize ettik. Amerika'da bile Türk tipi anayasa değişikliği isteyelim diye tartışma olacaktır. Bunu bir kaç sene sonra göreceğiz" dedi.