Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gaziantep'te yaşanan olayda, F.A'nın Nuripazarbaşı Mahallesi Mehmet Nuhoğlu Sokak'taki evinde kız arkadaşı olduğu belirtilen M.Ş'yi alıkoyduğu iddia edildi. Genç kızın aynı sokakta oturan ailesi de kızlarına ulaşamayınca durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevre güveliği alarak F.A. ile iletişim kurmaya çalıştı. F.A'nın kapıyı açmamakta direnmesi üzerine psikolog çağrıldı.

Psikolog da kapıyı açması için F.A'yı ikna edemeyince itfaiye ekipleri evin kapısını balyozla kırdı. Eve giren polis ekiplerince F.A. gözaltına alındı, M.Ş. de ailesine teslim edildi.