Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güncel geleşmelere dikkat çeken Erbaş, şunları kaydetti: Açıkça görüyoruz dünyanın kaynaklarını haksızca insafsızca sömürenler, zayıf gördüğü her coğrafyayı işgal edenler, şimdi ekonomiyi bir silah gibi kullanarak milletimizin üzerine geliyorlar. İstiklal ve istikbalimiz adına büyük bir mücadele verdiğimiz bugünler maddi ve manevi açıdan kenetlenme ve fedakârlık zamanıdır. Devletimiz mazlumlara umut olduğu için zalimlerin hedefi oluyor.

Diyanet’in hac ve umre hizmetlerinde dolar üzerinden ücretlendirme yaptığı yönündeki iddialarla ilgili soruya “Bu iddialar doğru değil” cevabı veren Erbaş, şöyle devam etti: Hatırlarsanız iki sene önce yine böyle bir seferberlik başlatılmıştı, sadece haccın değil ülkeler arasındaki her türlü alışverişin millî paralarla yapılması konusunda bir seferberlik başlatılmıştı. Biz o zaman dolardan vazgeçtik ve şu anda da asla dolarla ne hac ne umre böyle bir çalışmamız var. Bu iddialar tamamen yalandır.