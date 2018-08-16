Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, İstanbul teşkilatının 18 Ağustos Cumartesi günü yapılacak AK Parti 6. Olağan Kongresi’nde olacağını belirterek, “Liderimiz, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile yorulmadan, bir an dahi duraksamadan, büyük bir azim ve kararlılıkla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da durmadan yolumuza devam edeceğiz.” dedi.

Şenocak, kadın ve gençlik kolları başkanları ve yürütme kurulu üyeleriyle, AK Parti İl Başkanlığı’nda, 18 Ağustos Cumartesi günü Ankara’da gerçekleştirilecek 6. Olağan Kongreye ilişkin basın açıklaması yaptı. 16 Nisan’daki halk oylamasının ardından, 24 Haziran seçimleri sonrasında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle Türkiye’de yeni bir dönemin başladığını hatırlatan Şenocak, “Liderimiz, Genel Başkanımız, Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan, kurucusu olduğu, ‘yuvam, sevdam, aşkım’ diye hitap ettiği partisine geri dönmüştür. 6. Olağan Büyük Kongremizle partimiz, içinde bulunduğumuz bu sürece uyum aşamasını tamamlayacaktır. AK Parti, Türkiye’ye hizmet etmeye ahdetmiş parti olmanın getirdiği sorumluluk bilinciyle kongresini gerçekleştirecektir.” diye konuştu.

Şenocak, 16 yıldır girdiği her seçimde kazanan AK Parti’nin, ilerlemeyi yenilenme ile teminat altına aldığını dile getirerek, şunları söyledi:

“Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan öncülüğündeki bu kutlu davanın neferi olarak bizler, siyaseti bir bayrak yarışı olarak görüyoruz. Bizler siyaseti bir makam ve statü olarak değil, bir görev ve sorumluluk olarak addediyoruz. Görev ve sorumluluklarımızdaki değişim, her seferinde bir yenilenme ve tazelenme anlamına gelmektedir. Bugüne kadar hizmet yarışında bayrağı aldığı noktadan hep daha ileriye taşıyan kadrolarımız, bugünden sonra da hizmet yarışında hep daha iyisi için çalışmaya devam edecektir inşallah. Bizler, 18 Ağustos Cumartesi günü İstanbul teşkilatımızla beraber Ankara’daki salonda olacağız. Liderimiz, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile yorulmadan, bir an dahi duraksamadan, büyük bir azim ve kararlılıkla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da durmadan yolumuza devam edeceğiz. İstikbalimiz olan çocuklarımıza ve gençlerimize verdiğimiz sözü tutarak, Türkiye’yi lider ülke yapma hedefine kararlılıkla yürüyeceğiz. Aziz milletimizin kutlu yürüyüşünü engellemek için yapılan tüm girişimler, adı ne olursa olsun, hangi mecrada yapılırsa yapılsın milletimizin kararlı ve dik duruşu, AK Parti kadrolarının azmi ve gayretiyle boşa çıkacaktır. Büyük ve güçlü Türkiye, çocuklarımıza borcumuzdur. Kongremizin AK Parti ailesine ve Türkiye’mize hayırlara vesile olmasını diliyorum.”

Şenocak, İstanbul teşkilatının kongreye kaç kişiyle katılacağına ilişkin bir soru üzerine, “İstanbul olarak bizim 193 delegemiz var, milletvekillerimiz de doğal delege. Bunun yanı sıra İstanbul her zaman güçlü bir ses olmuştur. İstanbul tüm gücüyle orada olacak, en az 10 bin kişi ve üzerinde olacağız inşallah. Çok ciddi bir teveccüh var” ifadelerini kullandı.