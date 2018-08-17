Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TSK, Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta bugün koordineli/bağımsız devriye faaliyetinin icra edildiğini bildirdi.