TSK, Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta bugün koordineli/bağımsız devriye faaliyetinin icra edildiğini bildirdi.
TSK: Koordineli devriye faaliyeti icra edildi
17.08.2018 - 14:28 | Son Güncelleme: 17.08.2018 - 14:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TSK, Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta bugün koordineli/bağımsız devriye faaliyetinin icra edildiğini bildirdi.
Etiketler : tsk,
576638 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/turkiye/576638.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER