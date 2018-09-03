Türk Silahlı Kuvvetlerince Hakkari Yüksekova İkiyakalar bölgesine düzenlenen operasyonda kırmızı listede yer alan PKK'nın bölge sorumlusu Bager Andok kod adlı Fatih Özden etkisiz hale getirildi.
KIRMIZI LİSTEDE ARANAN TERÖRİST 'BAGER ANKOK' ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Genelkurmay Başkanlığının sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Hakkâri/Yüksekova İkiyakalar bölgesinde yapılan başarılı operasyonlarda, kırmızı listede yer alan bölücü terör örgütünün sözde bölge sorumlusu Bager Andok kod adlı Fatih Özden etkisiz hale getirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.