Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TSK:"Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 08 Eylül 2018 tarihinde 42’nci koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edilmiştir. "