TSK:"Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 08 Eylül 2018 tarihinde 42’nci koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edilmiştir. "
Son Dakika... TSK: 42’nci koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edildi
08.09.2018 - 14:23 | Son Güncelleme: 08.09.2018 - 14:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TSK:"Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 08 Eylül 2018 tarihinde 42’nci koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edilmiştir. "
Etiketler : tsk,
579540 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/turkiye/579540.aspx
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