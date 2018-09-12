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Son Dakika... 44'üncü koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edildi.
12.09.2018 - 14:40 | Son Güncelleme: 12.09.2018 - 14:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TSK:"Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 12 Eylül 2018 tarihinde 44’üncü koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edilmiştir. "
Etiketler : tsk,
580084 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/turkiye/580084.aspx
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