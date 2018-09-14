Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca DEAŞ Silahlı Terör Örgütü ile irtibatları tespit edilen 9 şüpheli hakkında 14.09.2018 tarihinde gözaltı kararı verilmiştir. Gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur” denildi.