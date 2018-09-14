Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca DEAŞ Silahlı Terör Örgütü ile irtibatları tespit edilen 9 şüpheli hakkında 14.09.2018 tarihinde gözaltı kararı verilmiştir. Gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur” denildi.
Başkent’te DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı
14.09.2018 - 09:54 | Son Güncelleme: 14.09.2018 - 10:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca DEAŞ Silahlı Terör Örgütü ile irtibatları tespit edilen 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Etiketler : deaş,terör,gözaltı,
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