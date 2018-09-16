Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hakkari valiliği tarafından yapılan açıklamada Hakkari merkez kırsalında jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda teslim ol çağrısına ateşle karşılık veren 1'i kadın 2 teröristin öldürüldüğü bilgisi verildi.