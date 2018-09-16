Hakkari valiliği tarafından yapılan açıklamada Hakkari merkez kırsalında jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda teslim ol çağrısına ateşle karşılık veren 1'i kadın 2 teröristin öldürüldüğü bilgisi verildi.
Son dakika... Biri kadın iki terörist etkisiz hâle getirildi
16.09.2018 - 12:40 | Son Güncelleme: 16.09.2018 - 12:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hakkari Valiliği: "Hakkari merkez kırsalında jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda teslim ol çağrısına ateşle karşılık veren 1'i kadın 2 terörist öldürüldü."
Etiketler : terör,
580627 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/turkiye/580627.aspx
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