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Son Dakika... Kuzey Irak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi
20.09.2018 - 10:13 | Son Güncelleme: 20.09.2018 - 10:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TSK:"Irak kuzeyi Metina bölgesine 19 Eylül 2018’de icra edilen hava harekâtı neticesinde ilk belirlemelere göre; üs bölgelerimize saldırı hazırlığı içinde olan silahlı üç bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. "
Etiketler : tsk,terör,kuzey ırak,
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