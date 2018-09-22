TSK:"Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 22 Eylül 2018 tarihinde 49’uncu koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edilmiştir."
TSK: 49'uncu koordineli/bağımsız devriye icra edildi
22.09.2018 - 17:42 | Son Güncelleme: 22.09.2018 - 18:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TSK:"Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 22 Eylül 2018 tarihinde 49’uncu koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edilmiştir."
Etiketler : tsk,
581512 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/turkiye/581512.aspx
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