Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TSK:"Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 22 Eylül 2018 tarihinde 49’uncu koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edilmiştir."