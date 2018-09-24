TSK:"Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 24 Eylül 2018 tarihinde 50’nci koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edilmiştir."
Son Dakika... 50'inci koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edildi
24.09.2018 - 15:01 | Son Güncelleme: 24.09.2018 - 15:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TSK:"Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 24 Eylül 2018 tarihinde 50’nci koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edilmiştir."
Etiketler : tsk,
581745 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/turkiye/581745.aspx
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