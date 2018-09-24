Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TSK:"Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 24 Eylül 2018 tarihinde 50’nci koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edilmiştir."