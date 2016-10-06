Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Ekşi, 2017 yılı Nisan ayı rakamlarını sosyal medya hesabı Twitter’dan duyurdu. Yolcu rakamlarının bir önceki yıla göre önemli derecede arttığına dikkat çeken Ekşi, toplam yolcu ve yurt dışına seyahat eden yolcuların yanı sıra doluluk oranlarındaki artışa ilişkin resmi verileri paylaştı.

Yolcu sayısı ve doluluk oranında büyük artış

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi yaptığı açıklamada toplam yolcu sayısında yaşanan artışa dikkat çekerek, “Nisan ayı oldukça başarılı geçti. Toplam yolcu sayısı 2016'ya göre yüzde 8,1 artarak 5 milyon 600 bin 535'e ulaştı. Doluluk oranı 5,9 puan arttı” dedi.

Dış hat yolcusu yüzde 11,7 arttı

Yurt dışına seyahat eden yolcuların sayısında da artışın yaşandığını açıklayan Ekşi, “Nisan ayında yurt dışı yolcu sayısı 2016'ya göre yüzde 11,7 artarak 3 milyon 205 bin 591 oldu. Take off başladı!” ifadesini kullandı.