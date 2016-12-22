Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Manisa’da Celâl Bayar Üniversitesi öğrencileriyle bir araya gelen siber güvenlik uzmanı Serkan Kurt, siber saldırılardan korunmak için sosyal medyanın dikkatli kullanılması uyarısı yaptı. Kurt "Günümüzde her şey çalınabilir durumda. Cep telefonu kapalı dahi olsa veriler çalınabilir. Sosyal medyanın kullanım amacı zaten veri toplamaktır. Bütün bilgileri paylaşıyoruz. Evlilik yıl dönümünden, anne kızlık soyadına kadar hepsini paylaşıyoruz. Sosyal medyada gizliliğe dikkat etmeliyiz" dedi. Özellikle iş adamlarına yönelik siber saldırılarda pazartesi günlerinin seçildiğini ve bunun yeni bir yöntem olduğunu kaydeden Kurt "Pazartesi günü adında zararlı bir yazılım çıktı. Pazartesi günü iş stresi var. Hiçbir şeyi kontrol etmiyorsunuz ve hemen maillere bakıp güne başlamak istiyorsunuz. İnsanların algılarının zayıf olduğu zamanları seçiyorlar. Bu yazılımda pazartesi günleri saat 00.07'de mail atılıyor” diye konuştu. İş adamının maile tıkladığı andan itibaren sistemine zararlı yazılım bulaştığına dikkat çeken Kurt şu ifadeleri kullandı: Bu şekilde sistemdeki kredi kartı bilgilerinden, satış bilgilerine kadar her şeye ulaşabiliyorlar. Kriptolayıp bunun karşılığında para istiyorlar ya da bilgileri internet ortamında ifşa ediyorlar.