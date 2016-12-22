Güney Afrika’da 3 aylık bebeğini evde yalnız bırakıp dışarıda eğlenmeye çıkan kadın, eve döndüğünde bebeğinin dev fareler tarafından diri diri yenilmiş olduğunu gördü. Johannesburg’daki olayda 26 yaşındaki anne, çocuğunu ihmal etmekten tutuklandı. Komşulardan biri “Zavallı bebek acılar içinde ölmüş. Bebeğin dili, gözleri, parmakları yenilmişti. Vücudun diğer yerleri de keskin diş izleriyle doluydu. Bu kadın hapiste çürümeli” diye konuştu.
Dev fareler 3 aylık bebeği yedi
22.12.2016 - 08:03 | Son Güncelleme: 22.12.2016 - 08:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Güney Afrika’da 3 aylık bebeğini evde yalnız bırakıp dışarıda eğlenmeye çıkan kadın, eve döndüğünde bebeğinin dev fareler tarafından diri diri yenilmiş olduğunu gördü.
Etiketler : fare,bebek,haberler,
431123 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/431123.aspx
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