Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güney Afrika’da 3 aylık bebeğini evde yalnız bırakıp dışarıda eğlenmeye çıkan kadın, eve döndüğünde bebeğinin dev fareler tarafından diri diri yenilmiş olduğunu gördü. Johannesburg’daki olayda 26 yaşındaki anne, çocuğunu ihmal etmekten tutuklandı. Komşulardan biri “Zavallı bebek acılar içinde ölmüş. Bebeğin dili, gözleri, parmakları yenilmişti. Vücudun diğer yerleri de keskin diş izleriyle doluydu. Bu kadın hapiste çürümeli” diye konuştu.