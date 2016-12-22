Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA - İstanbul’da yaşanan terör saldırılarının ardından ülke genelinde başlatılan “Polisimin Yanındayım” kampanyasına üniversite öğrencisi gençlerden destek geldi. Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Yurtlar Kurumu, üniversiteli öğrencilerle birlikte polislere moral ziyaretinde bulunuyor. 500 binden fazla üniversiteli genç bütün illerde emniyet müdürlükleri, çevik kuvvet şube müdürlükleri, karakollar, kontrol noktaları ve nöbet tutan polisleri ziyaret ediyor. Getirdikleri karanfillere notlar yazan gençler, polislere “Yanınızdayız, omuz omuzayız” mesajı veriyor. Çay, çorba, tatlı ikramında bulunuyor Kur’ân-ı kerim ve Türk bayrağı hediye ediyor.