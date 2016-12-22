Damla Peker ANKARA - İstanbul’da yaşanan terör saldırılarının ardından ülke genelinde başlatılan “Polisimin Yanındayım” kampanyasına üniversite öğrencisi gençlerden destek geldi. Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Yurtlar Kurumu, üniversiteli öğrencilerle birlikte polislere moral ziyaretinde bulunuyor. 500 binden fazla üniversiteli genç bütün illerde emniyet müdürlükleri, çevik kuvvet şube müdürlükleri, karakollar, kontrol noktaları ve nöbet tutan polisleri ziyaret ediyor. Getirdikleri karanfillere notlar yazan gençler, polislere “Yanınızdayız, omuz omuzayız” mesajı veriyor. Çay, çorba, tatlı ikramında bulunuyor Kur’ân-ı kerim ve Türk bayrağı hediye ediyor.
500 bin genç polisle omuz omuza
22.12.2016 - 08:06 | Son Güncelleme: 22.12.2016 - 08:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul’da yaşanan terör saldırılarının ardından ülke genelinde başlatılan “Polisimin Yanındayım” kampanyasına üniversite öğrencisi gençlerden destek geldi.
Etiketler : polis,genç,terör,
431124 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/431124.aspx
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