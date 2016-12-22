Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsmail Sonsuz ANKARA - 2002 yılından bu yana bin 215 kişi hakkında ihbar dilekçesi gelirken, 338 ihbarcıya 6 milyon 45 bin TL ikramiye ödendi. İlgili kanuna göre, idarenin bilgisi dışında kalan vergi kaçakçılığı olaylarını ihbar edenlere, talepte bulunurlarsa ikramiye veriliyor. İkramiyenin miktarı ise, şikayet edilen mükellefin, ne şekilde vergi kayıp ve kaçağına sebep olduğu konusunda somut bilgi ve belge sunulmasıyla belirleniyor. İnceleme elemanı tarafından ikramiye alabilmesi uygun görülenlere, ihbarla tahsil edilen vergi aslı ve cezanın toplamının yüzde 10’u kadar ödeme yapılıyor.