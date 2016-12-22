Yeniköy açıklarında dün karaya oturan Star Harmony isimli kuru yük gemisinin kurtarma çalışmalar bu sabah 08.00'de yeniden başladı. Çalışmalar sırasında boğaz her iki yönde transit geçişlere kapatıldı.
Boğaz geçişlere kapatıldı! Kurtarma çalışması başladı
22.12.2016 - 10:16 | Son Güncelleme: 22.12.2016 - 10:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yeniköy açıklarında dün karaya oturan Star Harmony isimli kuru yük gemisinin kurtarma çalışmalar bu sabah 08.00'de yeniden başladı. Çalışmalar sırasında boğaz her iki yönde transit geçişlere kapatıldı.
Etiketler : boğaz,yeniköy,star harmony,
431182 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/431182.aspx
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