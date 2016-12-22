Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeniköy açıklarında dün karaya oturan Star Harmony isimli kuru yük gemisinin kurtarma çalışmalar bu sabah 08.00'de yeniden başladı. Çalışmalar sırasında boğaz her iki yönde transit geçişlere kapatıldı.