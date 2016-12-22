Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

En uzun gece olan 21 Aralık’ın sabahında işe gitmek isteyen vatandaşlar havanın henüz aydınlanmamış olması nedeniyle zor anlar yaşadı. Kış saati uygulamasının kaldırılmasının ardından sabah saatlerinde vatandaşlar işlerine ve okullarına karanlıkta gidiyor. Ancak bu sabah hava her zamankinden daha da geç aydınlanınca vatandaşlar kış saati uygulamasının yeniden hayata geçirilmesini istedi.

Meral Kara isimli bir vatandaş sabahları karanlıkta işe gitmenin zor olduğunu belirterek, “Karanlıkta işe gitmek zor oluyor. Uyanamamış oluyorsun, gece gibi hissediyorsun saat uygulaması o yüzden kötü oldu bizim için. Sanki gece yolculuğu yapıyoruz gibi oluyor”dedi.

Sema Altunbaş ise, “Saatlerin eski durumuna dönmesini istiyoruz. Karanlıkta işe gidip geliyoruz. Çok geç aydınlanıyor. Çocuklarımızı da okula gönderiyoruz bu şekilde olmuyor” diye konuştu.