Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ayvalık ilçesinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına devam edilen ve mimari projesi halk oylaması ile belirlenen taş eksenli köprünün çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Ayvalık ile Cunda Adası'nı bağlayan 1800’lü yıllarda dolgu yapılan köprünün adeta yeniden yapılacak olması Cunda Adası'na artı değer katacak. Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin hazırlattığı 3 proje arasında halk oylarının yüzde 65’ini alan taş eksenli proje çalışmalar bittiğinde hayata geçirilmiş olacak.



300 metre uzunluğunda, 20 metre genişliğinde



Balıkesir'in Ayvalık ilçesi ile önemli turizm merkezlerinden Cunda Adası'nı birbirine bağlayacak köprünün inşaatında, çakılacak fore kazık sayısı, zeminin çürük çıkması nedeniyle 73'ten 350'ye çıkarılınca, maliyeti 10 milyon liradan 15 milyon liraya yükseldi. Zemin doldurulmak suretiyle yapılan ve iç denizdeki sirkülasyonu kesmesi nedeniyle Ayvalık Körfezi'nde kirliliğe yol açan mevcut köprünün yerine yenisinin yapılması için ilk harç, bu yılın yaz aylarında atılmıştı. Ayvalık ve Cunda halkıyla yapılan, 12 bin kişinin katıldığı anketten yüzde 65'le "Cunda Taş Eksen" şeklinde yapılması isteğinin ortaya çıkması dolayısıyla bu doğrultuda yapımına başlayan Cunda Köprüsü, 300 metre uzunluğunda olacak. Denizdeki dolgu maddesinin kaldırılmasını ve iç deniz sirkülasyonunu sağlayacak yapı, 2 adet 25 metre ve 2 adet 30 metre olmak üzere, arasından tekne geçebilecek şekilde 4 açıklıklı betonarme kemer köprü şeklinde yapılacak. Toplam genişliği 20 metre olacak köprüde 3,30 metre genişliğinde 2 yürüyüş yolu ve 2 metre genişliğinde bisiklet yolunun bulunacak. Cunda Köprüsü'ne ilk etapta çakılması planlanan 73 fore kazık sayısı, zemindeki çürüklük nedeniyle 350'ye çıkarıldı. Planda olmayan bu ilave çalışmalar nedeniyle köprünün maliyeti 10 milyon liradan 15 milyon liraya yükseldi.

Cunda Köprüsü tamamlandığında, alt kısmındaki 600 metrelik koridorda dip taraması yapılarak, deniz dibi temizlenecek ve derinleştirilecek. Altından teknelerin geçebileceği köprü sayesinde denizdeki sirkülasyon sağlanacak, bölge halkı ve Kuzey Ege'nin turizm merkezini tercih eden tatilciler kötü kokudan, kirlilikten kurtulacak.



Başkan Uğur: "Ayvalık bu proje ile daha da güzelleşecek"



Ayvalık ilçesinde yapılan köprü ile ilgili bilgi veren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, "Ayvalık ilçemizin Cunda Adası, hakikaten turizme mal olmuş ve markalaşmış bir ada. Cunda'ya 1917 yılından önce o yolu doldurmuşlar Edremit Körfezi'nden bir akıntı sağlanamıyor. Ayvalık'ta 50 yıldır konuşulan bir konuydu, 'Buraya bir kanal açsak üstünden köprü ile geçsek Ayvalık'ın suyu yenilenecek ve su temizlenecek. Büyükşehir olduktan sonra yaptığımız proje ile kanalı açıyoruz ve denize deşarjları da kapattık. Denizi temiz, havası temiz bir Ayvalık için çalışıyoruz. Anketlerde vatandaşlara sorduk ve anketlerde taş eksenli köprü yüzde 65 oy aldı. Taş köprü inşaatını da bir ay içinde bitireceğiz, sonra kanal çalışmasına başlayacağız. Ayvalık bu proje ile daha da güzelleşecek" dedi.