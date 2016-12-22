Ankara Büyükşehir Belediyesinde itfaiyeci olarak görev yapan Ersin Ünver'in eğitim sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını kaybetmesi ailesini ve sevenlerini yasa boğdu. Halasının oğlu olan Ünver'e son görevini yapmak için Uğur Işılak'ta cenaze törenine katıldı.
Uğur Işılak'ın acı günü
22.12.2016 - 11:00 | Son Güncelleme: 22.12.2016 - 11:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Eski AK Parti İstanbul Milletvekili sanatçı Uğur Işılak, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden kuzeni Ersin Ünver'in cenaze törenine katıldı.
Etiketler : Uğur Işılak,Uğur Işılak haberleri,
431206 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/431206.aspx
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