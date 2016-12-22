Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Büyükşehir Belediyesinde itfaiyeci olarak görev yapan Ersin Ünver'in eğitim sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını kaybetmesi ailesini ve sevenlerini yasa boğdu. Halasının oğlu olan Ünver'e son görevini yapmak için Uğur Işılak'ta cenaze törenine katıldı.