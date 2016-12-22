Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kartal sahil yolunda bir taksici 5 gün önce 29 yaşındaki Dilge Şen'e çarpmış ve olay yerinden kaçmıştı. Genç kızın arkadaşları Kimyager Dilge Şen'in ölümüne neden olan taksicinin yakalanması için sosyal medyada kampanya başlattı. Kartla İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri bölgedeki MOBES kameralarını inceledi.



Görüntülerde tek farı yanmayan bir taksinin olay yerinden hızla uzaklaştığını belirleyen ekipler taksiler üzerine yoğunlaştı. Takside hasar oluştuğunu belirleyen polis ekipleri oto tamircilerinde araştırmaya başladı. Bir taksicinin tamire geldiğini belirleyen polis, yaptığı incelemede Dilge Şen'e çarpan taksiyi belirledi. Genç kızın ölümüne neden olan taksici yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan taksicinin kaçarken MOBESE kameralarınca kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde tek farı yanmayan taksi hızla olay yerinden kaçıyor.