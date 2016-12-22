 

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) operasyonları kapsamında Adıyaman’da görev yapan 26 eğitimci açığa alındı. Milli Eğitim Bakanlığının yürüttüğü soruşturma kapsamında açığa alınan 26 eğitimciden çoğunun öğretmen olduğu iddia edildi. 