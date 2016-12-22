Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre İstanbul Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü Eyüp’te bir evde yüklü miktarda uyuşturucunun saklandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Çalışma kapsamında belirlenen adrese yönelik fiziki takip başlatıldı. Takibin ardından 15 Aralık Perşembe günü adrese operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında, piyasa değeri toplam 12 milyon TL olan 78 kilogram ecstasy hap, 4 kilogram kokain, 39 kilogram esrar ile 3 adet hassas terazi, 1 adet tabanca ile birlikte 2 adet kaleşnikof ele geçirilirken, adreste bulunan 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon anı ise polis kamerasına yansıdı.

Operasyon anı kamerada

Polis kamerasına yansıyan görüntülerde, ekiplerin adreslerde yaptıkları aramalar görülüyor. Aramalarda evin çeşitli yerlerine zulalanan silah ve uyuşturucular bulunuyor.



Gözaltına alınan 4 şüpheli emniyette sorguya alınırken, ele geçirilen uyuşturucuların piyasa değerinin 12 milyon olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Veysel Y., Ömer A., Veysel A. ve Özgür İ. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.