Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bugün saat 10:05'te yapılması planlanan Bandırma-Yenikapı-Bostancı seferi ile, 18:45'te yapılacak Bostancı-Yenikapı-Bandırma deniz otobüsü seferleri iptal edildi. Bandırma Körfezinde yer yer 5 metreyi bulan yükseklikte dalgalar gözlemlenirken, balıkç motorları ve küçük çapta tekneler limandan dışarı çıkamadı. Bandırma Limanı'na tahmil ve tahliye için gelen gemilerin de açıkta demirledikleri görüldü. Sıcaklığın gece eksi derecelere düştüğü kentte, sabah saatlerinde araçların üzerlerinde ve yollarda oluşan çiğ tehlikesi nedeniyle şoförlerin dikkat etmesi gerektiği vurgulanıyor. Yetkililer ayrıca fırtına nedeniyle görülebilecek çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi durumlar için de muazzam dikkat edilmesi gerektiğinin altını çiziyorlar.