Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Özellikle Kepezüstü bölgesinde yağan karı görmek için 5 kilometrelik yol giden Antalyalılar doyasıya kadın keyfini yaşadı. 'kendimizi 20 yıl sonra kar gören masum Antalyalı gibi görüyorum' diyen Antalyalılar çoluk çocuk bölgeye akın etti. Bazı Antalyalılar ise bir daha göremeyiz diye, karı leğenlere doldurup evine götürdü.



Kepezüstü bölgesinde bulunan seyir terasında toplanan Antalyalılar bol bol selfie çektirirken, çocuklar da kardan adam yaptı.

Merkez Döşemealtı ilçesi ve Yeniköy mahallesinde bulunan limon ve portakal ağaçları da beyaza büründü. Dallarındaki portakallar turuncu beyaz bir bir renk alırken Ankara'dan tatil için Antalya'ya geldiğini söyleyen vatandaşlar da şaşkına döndü. Kara alışık olduklarını ama Antalya'da kar görünce hayret ettiklerini söyleyen vatandaşlar bol bol selfie çektirdi. Antalya kent merkezinde 20 yıl sonra ilk kez kar gördüğünü söyleyen bir Antalyalı da;"Masum Antalyalı kar görmüş oldu" dedi. Yıllar sonra karla buluşan köylüler ise leğenlere doldurdukları karları pekmezle karıştırıp 'karlama' diye tabir edilen içecek yapabilmek için evlerine götürdü.